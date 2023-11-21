Здоровье 21 ноября 2023, 11:44 Врач Гуляева призвала отказаться от курения и пить теплые напитки, если пропал голос

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Люди нередко сталкиваются с проблемой пропавшего голоса, и решить ее можно несколькими способами. Об этом RuNews24.ru рассказала Алена Гуляева.

Она объяснила, что голос может пропасть из-за стресса, перенапряжения связок или после болезни горла. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу. Но также можно принять некоторые меры самостоятельно. Например, пить теплый имбирный или ромашковый чай, добавить в напитки шалфей.

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«Если вы курите, постарайтесь делать это реже, но лучше навсегда отказаться от этой вредной привычки. Избегайте газированных напитков и острой пищи, раздражающих слизистую ротовой полости. Если голос не восстановился за 7-10 дней, обратитесь к врачу-терапевту или оториноларингологу», — посоветовала Алена Гуляева.

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