Здоровье 01 сентября 2023, 12:01 Врач Губайдулина: микропластик в организме провоцирует воспаления

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Скопления микропластика, который попадает в организм при контакте с любыми пластиковыми бытовыми предметами, могут спровоцировать хронические заболевания и воспаления. Об этом сообщила врач Светлана Губайдулина сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, мелкие частицы материала могут проникать даже сквозь защитные механизмы, которые не в силах преодолеть бактерии и вирусы. Кроме того, из-за пластика появляются нарушения в работе ЖКТ и дыхательной системы.

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Врач посоветовала полностью отказаться от одноразовой посуды и не пить воду из пластиковых бутылок, сообщило Utro.ru.