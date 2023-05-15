Здоровье 15 мая 2023, 22:38 Врач Гришина рассказала об опасности жаркой погоды Врач Гришина посоветовала чаще измерять давление в жару

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В период жаркой погоды стоит регулярно проверять давление. Такой совет дала заведущая кардиологическим отделением ГКБ им. Плетнева Наталья Гришина. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам медика, изменения погоды могут сказываться на артериальном давлении. Оно может сильно снижаться в период жары. Важно корректировать состояние с помощью медикаментов.

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«В этот период пациенты чаще контролируют давление и находятся на связи с доктором», — пояснила Гришина.