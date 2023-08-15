Здоровье 15 августа 2023, 00:15 Врач Гришин заявил, что боли в спине могут возникать из-за сбоя в работе органов

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Боль в нижней части спины может быть связана с нарушением работы внутренних органов. Таким мнением поделился врач-травматолог, ортопед, протезист Тимур Гришин. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, в поясницу может отдавать боль в предстательной железе. Также проблема может заключаться в сбое работы кишечника.

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Женщины могут ощущать дискомфорт из-за плохого состояния матки, маточных труб и придатков.

«Главное, найти правильную причину, ее установить и тогда уже помощь будет вполне логичной и вполне оказываемая», — отметил Гришин.