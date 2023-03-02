Здоровье 02 марта 2023, 18:07 Врач Греко рассказал о преимуществах маски для сна Врач Греко заявил, что маска для сна поможет избавиться от сонливости

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Из-за некачественного сна многие люди сталкиваются с сонливостью в течение дня. Доктор Вивиан Греко о недорогом и эффективном способе избавиться от такого состояния. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на PsyPost.

По словам специалиста, решить проблему сонливости можно с помощью маски для сна. Она помогает блокировать световые раздражители, из-за чего сон становится более глубоким. Специалист подчеркнул, что также благодаря использованию маски ускоряется время реагирования и улучшается память.