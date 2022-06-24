Врач Грек рассказала, какая опасность может поджидать во время купания в пресных водоемах

Купание в пресных водоемах может быть опасным для человека. Таким мнением поделилась педиатр, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Грек. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что наибольшую опасность водоемы представляют для детей. Зачастую они забывают о мерах предосторожности. В их рты и глаза попадает вода. Грек заявила, что в таких водоемах обитает множество инфекций и бактерий. Например, там обитают простейшие паразиты лямблии. Попадание в организм таких бактерий может быть чревато кишечной инфекцией с резями в животе, диареей и обезвоживанием организма, передал сайт kp.ru.