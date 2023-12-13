Здоровье 13 декабря 2023, 13:56 Врач Грек: холодец полезен для людей с низким гемоглобином и склонностью к анемии

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Домашний холодец полезен для сосудов, нервной системы и иммунитета. Особое внимание на блюдо стоит обратить людям с низким гемоглобином и склонностью к анемии, сообщила врач-иммунолог Елена Грек сайту «Доктор Питер».

По словам специалиста, холодец укрепляет иммунитет благодаря входящим в состав витаминам A и C, цинку и аминокислотам. Студень, приготовленный из свинины или говядины, повысит уровень гемоглобина и устранит недостаток железа в организме.

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Кроме того, холодец замедляет всасывание алкоголя в организме, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и понижает уровень «плохого» холестерина, сообщил сайт 7Дней.