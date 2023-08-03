Здоровье 03 августа 2023, 23:00 Врач Горина заявила, что употребление мяса индейки может улучшить качество сна

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Употребление продуктов, богатых триптофаном, может благоприятно сказаться на качестве сна, а также на скорости засыпания. Такой информацией поделилась эксперт Лаборатории «Гемотест», врач общей практики Елена Горина, сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что триптофан — аминокислота, из которой синтезируется гормон сна мелатонин. Он успокаивает организм, а также благотворно сказывается на качестве сна.

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Триптофан присутствует в составе индейки, банана и молока, уточнила «СвободнаяПресса».