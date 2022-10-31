Врач Горина рассказала, как справиться с усталостью осенью | 360°

Здоровье 31 октября 2022, 21:32 Врач Горина рассказала, как справиться с усталостью осенью

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Врач Елена Горина дала советы, которые помогут справиться с осенней усталостью. Об этом сообщил RT.

Сайт utro.ru напомнил, что необходимо правильно и разнообразно питаться. Также следует есть продукты с большим количеством витамина D. Больше всего его содержится в рыбе и яйцах, уточнила врач.

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«Принимать витамины самостоятельно, без предварительной диагностики не рекомендуется, так как их избыток может навредить организму», — добавила Горина.

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