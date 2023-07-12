Здоровье 12 июля 2023, 12:31 Врач Горина посоветовала проводить «продувание» ушей для предотвращения неприятных ощущений во время полета

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Для того, чтобы организм проще переносил полет, необходимо помочь ему сбалансировать внутреннее и атмосферное давление. Можно провести «продувание» ушей для предотвращения неприятных ощущений, рассказала RT врач общей практики Елена Горина.

Взрослым можно рассасывать леденец ли жевать жевательную резинку, а младенцы могут пить воду из бутылки с соской или молочную смесь, написал сайт newsnn.ru.

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Медик объяснила, что когда мы глотаем или что-то жуем, то через трубу, которая соединяет среднее ухо с носоглоткой, давление в ухе приходит в равновесие с внешним давлением.