Врач Горина назвала причины неожиданного появления синяков

Врач Елена Горина рассказала, что внезапно появляющиеся синяки могут свидетельствовать о проблемах с кровью. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Она уточнила, что возможны либо плохая свертываемость крови, либо болезни печени, либо даже онкологические заболевания. Могут быть и менее серьезные причины, например, ломкие стенки сосудов или недостаток витаминов.

«Если вы обнаружили на первый взгляд „беспричинные“ синяки, срочно обратитесь к врачу», — заключила Горина.