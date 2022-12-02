Здоровье 02 декабря 2022, 18:51 Врач Горина назвала опасность сосудосуживающих капель для носа Врач Горина: сосудосуживающие капли для носа быстро формируют зависимость

Читать 360tv в

Врач Елена Горина рассказала, что сосудосуживающие капли для носа нельзя использовать долго, так как от них быстро начинается серьезная зависимость. Об этом сообщила газета «Известия».

«Развивается она из-за того, что сосуды привыкают сужаться только под действием препарата, а без него вновь расширяются, появляется отек и дыхание снова ухудшается», — пояснила Горина.

Реклама

Кроме того, действующее вещество подобных препаратов попадает в кровь, что негативно влияет на организм в целом, уточнил сайт «Свободная пресса». В результате могут возникнуть артериальная гипертензия, одышка, головная боль или бессонница, заключила врач.

Реклама