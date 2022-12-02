02 декабря 2022, 18:51
Врач Горина назвала опасность сосудосуживающих капель для носа
Врач Горина: сосудосуживающие капли для носа быстро формируют зависимость
Врач Елена Горина рассказала, что сосудосуживающие капли для носа нельзя использовать долго, так как от них быстро начинается серьезная зависимость. Об этом сообщила газета «Известия».
«Развивается она из-за того, что сосуды привыкают сужаться только под действием препарата, а без него вновь расширяются, появляется отек и дыхание снова ухудшается», — пояснила Горина.
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Кроме того, действующее вещество подобных препаратов попадает в кровь, что негативно влияет на организм в целом, уточнил сайт «Свободная пресса». В результате могут возникнуть артериальная гипертензия, одышка, головная боль или бессонница, заключила врач.
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