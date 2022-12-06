Здоровье 06 декабря 2022, 10:47 Врач Горенков сообщил, что долгие авиаперелеты могут спровоцировать обострение некоторых заболеваний Врач Роман Горенков рассказал, что людям с варикозом нужно летать на самолетах осторожнее

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Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщил, что долгие авиаперелеты могут приводить к обострению некоторых хронических заболеваний.

По его словам, следует быть осторожным людям с варикозным расширением вен.

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«Кроме того, длительное сидение в самолете пережимает вены и неблагоприятно сказывается на состоянии человека, это может приводить даже к тромбообразованию», — сообщил медик.

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Перед началом полета таким людям следует принять препараты, тонизирующие вены и препятствующие образованию тромбов.

Также авиаперелеты могут ухудшить состояние пациентов с аденомой предстательной железы. На ее воспаление могут указывать резкие боли внизу живота, зуд и жжение при опорожнении мочевого пузыря, добавил врач.