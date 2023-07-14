Здоровье 14 июля 2023, 11:04 Врач Горенков сообщил, что авиаперелеты опасны для людей с заболеваниями сердца и сосудов

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Главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщил, что авиаперелеты, в первую очередь, представляют опасность для людей с заболеваниями сердца и сосудов.

Человек испытывает нагрузку на организм из-за перепадов атмосферного давления, сидячего положения в течение долгого времени, сухого воздуха.

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Медик добавил, что людям с заболеваниями вен нижних конечностей необходимо принимать меры предосторожности перед авиаперелетом и во время него. Нужно сделать зарядку, позаботиться о наличии компрессионной одежды, перед полетом принять венотоники.