Врач Горенков рассказал, как можно снизить давление без приема таблеток

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков рассказал россиянам, каким образом можно снизить давление без приема лекарств. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам специалиста, к повышению давления приводит не только стресс, но и постоянное сидение перед телевизором.

«Если много сидеть перед телевизором или компьютером, то будет повышенное артериальное давление. Стресс также приводит к повышению давления. Физическая активность, но не переутомление, всегда способствует снижению давления. В среднем человек среднего возраста в день должен проходить не менее десяти тысяч шагов, то есть восемь с половиной километров. Эта активность будет способствовать снижению артериального давления», — сказал Горенков.

Внезапно подскочившее давление можно снизить благодаря прогулке на свежем воздухе, переходу на менее калорийную пищу, а также увеличению физической активности.

«Снижение веса тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления. Сброс каждых пяти килограммов веса может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба. То есть потребление пищи с низким калоражем способствует снижению веса, что, в свою очередь, снизит давление», — заключил медик.