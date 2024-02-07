Здоровье 07 февраля 2024, 12:28 Врач Горенков посоветовал укрепить иммунитет перед поездкой, чтобы избежать акклиматизации

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Люди, которые уезжают на отдых зимой в жаркие страны, часто сталкиваются с проблемами акклиматизации. Как их избежать, радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков.

Более тяжело адаптация к часовому поясу и новым погодным условиям происходит у людей со сниженным иммунитетом. Поэтому, чтобы пережить акклиматизацию за пару дней с минимальными симптомами, нужно гоотовиться к поездке заранее. И, главным образом, укреплять иммунитет.

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«За одну-две недели перед путешествием важно укрепить иммунитет, попросить врача назначить вам курс каких-то витаминов, заниматься спортом, не перегружать желудок тяжелой едой», — посоветовал врач.

Он добавил, что в первые дни отдыха не стоит пускаться во все тяжкие и налегать на еду и алкоголь.

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