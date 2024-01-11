Здоровье 11 января 2024, 13:42 Врач Горенков посоветовал метеозависимым людям снижать физическую активность при перепаде температур

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Пожилым и метеозависимым людям стоит быть осторожнее при резком перепаде температур. Об этом радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков.

Он объяснил, что от температурных качелей страдают главным образом пожилые люди, а также обладатели активной психики и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им стоит снижать нагрузки в дни с нестабильной погодой.

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«Метеозависимым людям при резких изменениях погоды надо уменьшать физические и умственные нагрузки. Может быть, меньше работать или на час раньше ложиться спать», — посоветовал врач.

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