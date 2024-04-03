Здоровье 03 апреля 2024, 13:24 Врач Гончиков рассказал, что частые походы в туалет ночью могут указывать на цистит и полиурию

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Врач-уролог Центра репродуктивного здоровья Батор Гончиков в беседе с изданием «Газета.Ru» назвал основные причины ночного мочеиспускания у мужчин. По его словам, расстройство мочевыделительной системы может указывать как на цистит, так и на полиурию.

Медик пояснил, что полиурия может быть следствием диабета или диабетического цистита. Цистит, как отдельное заболевание, сопровождается болями внизу живота и может возникать из-за инфекции почек, написал сайт kp.ru.

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«Это только некоторые из возможных причин ночных мочеиспусканий. Если у вас возникла такая проблема, рекомендуется обратиться к врачу-урологу», — добавил медик.