Здоровье 20 апреля 2023, 18:43 Врач Гончарова рассказала о причинах плохого детского сна Врач Гончарова заявила, что дети могут плохо спать из-за плохого уровня влажности дома

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Проблемы со сном у детей могут возникать из-за недостаточного уровня влажности в доме. Таким мнением поделилась детский невролог Евгения Гончарова. Об этом сообщил LIFE.

Кроме того, сон может нарушиться после слишком активного дня, а также чрезмерной умственной и эмоциональной нагрузки, сообщило радио «Комсомольская правда».

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Медик подчеркнула, что за несколько часов до отхода в кровать дети должны убрать гаджеты. Кроме того, если не удается решить проблемы самостоятельно, то врач может назначить специальные препараты и седативные ванны, добавила «СвободнаяПресса».