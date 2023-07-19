Здоровье 19 июля 2023, 18:21 Врач Гончарова посоветовала есть крупы людям с непереносимостью клетчатки

Читать 360tv в

Некоторые люди, у которых не переваривается клетчатка, испытывают трудности с составлением рациона. Доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог, Медицинский центр династии Гончаровых Анна Гончарова рассказала, какую еду стоит им употреблять. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Медик посоветовала употреблять таким людям крупы. Подойдут любые виды. Также в рацион можно добавить различные макароны и сочетать их с рыбой, морепродуктами или мясом.

Реклама

«Для них блины с разнообразными мясными начинками и сыром с ветчиной тоже», — пояснила медик.

Гончарова подчеркнула, что люди, у которых не переваривается клетчатка, могут спокойно есть углеводы и жиры. Поэтому им стоит есть сливочное масло или сметану.