Здоровье 27 апреля 2023, 16:17 Врач Гончарова: магнитные бури могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей

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Врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова прокомментировала заявление врача-кардиолога Сергея Васильева о том, что на нашу планету продолжает воздействовать магнитная буря. По словам медика, это явление не всегда вызывает головные боли, как принято считать в обществе, написало ИА Nation News.

Чаще всего от воздействия магнитных бурь страдают метеозависимые люди. Они могут испытывать усталость, головокружение, мигрени.

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«Действительно, магнитные бури могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей, пациентов старшего возраста или, наоборот, на очень маленьких детей. Это не что-то возникшее», — сказала Гончарова.

В такие дни стоит соблюдать режим работы и отдыха, спать не менее восьми часов, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.

Ранее врач-кардиолог Сергей Васильев в разговоре с изданием Life заявил, что природное явление в виде магнитных бурь может сильно повлиять на организм.