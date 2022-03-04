Врач Голухова заявила, что больше всего женщины боятся умереть от рака

Доктор медицинских наук Елена Голухова заявила, что большинство женщин боятся столкнуться с каким-либо онкологическим заболеванием. При этом умирают они чаще всего совсем от других болезней. Об этом сообщило издание «Доктор Питер».

По статистике, ишемическая болезнь сердца и инсульт являются главными причинами смерти у женского населения.

«Боятся, в основном, рака молочной железы, рака любой другой локализации, но на самом деле главная причина смертности у женщин — это болезни сердечно-сосудистой системы. А именно — ишемическая болезнь сердца и инсульт», — процитировало радио «Комсомольская правда» слова медика.

Также женская часть населения чаще мужчин страдает от болезни Альцгеймера и заболеваний дыхательной системы.