Здоровье 05 февраля 2024, 11:59 Врач Голубинская назвала появление странных запахов нетипичным симптомом инсульта

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Симптоматика инсульта зависит от того, в какой зоне локализуется поражение. Так, одним из нетипичных признаков приступа станет появление странных запахов, сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, такой симптом появляется, если эпилептическим приступом затронута височная доля. Также человек может совершать какие-то стереотипные движения или же долгое время смотреть в одну точку.

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«Симптомы зависят и от объема кровоизлияния — если немного крови вылилось или мелкие сосуды затромбировались, человек может на ногах перенести инсульт», — отметила врач.

При появлении таких признаков Голубинская посоветовала сразу же обратиться к специалистам.