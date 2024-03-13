Здоровье 13 марта 2024, 18:43 Врач Голота: скорую во время простуды следует вызвать при температуре выше 40 градусов

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Пациентам с ОРВИ и простудой следует вызвать скорую помощь в тех случаях, если температура поднялась до 40 градусов и не сбивается жаропонижающими. Об этом рассказала врач-отоларинголог Анна Голота, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, также при простуде нельзя игнорировать выраженное нарушение дыхания, лающий кашель, усиливающуюся боль в животе и судороги. Кроме того, скорую стоит вызвать при симптомах менингита.

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«К ним относятся сыпь, которая не бледнеет, головная боль, светобоязнь, невозможность согнуть голову или ногу в колене из положения лежа», — отметила Голота.