Здоровье 13 марта 2023, 19:04 Врач Гогиберидзе рассказал о негативных последствиях дешевых пластических операций Врач Гогиберидзе заявил, что низкая цена пластики говорит о плохой квалификации персонала

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Стоимость пластической операции складывается из ряда факторов, поэтому слишком низкая или, напротив, высокая цена должна насторожить клиента. Такими сведениями поделился ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе. Об этом сообщили «Дни.ру».

Эксперт пояснил, что в стоимость операции входит плата за работу хирурга и ассистирующих врачей, расходы на импланты, анестезию, клиническое оборудование, медикаменты, консультации и нахождение пациента в стационаре. Специалист пояснил, что при слишком низкой стоимости какой-то из факторов должен страдать.

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Гогиберидзе посоветовал обращать внимание на клиники среднего ценового сегмента.

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