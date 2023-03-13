Здоровье 13 марта 2023, 19:21 Врач Гогиберидзе рассказал, каких пластических операций лучше избегать Врач Гогиберидзе посоветовал отказаться от операции по удалению комков Биша

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Некоторые пластические операции могут лишь навредить здоровью и внешнему виду. Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе рассказал, от каких вмешательств лучше отказаться. Об этом сообщили «Дни.ру».

По словам специалиста, одной из самых вредных операций является удаление комков Биша. Несмотря на то, что поначалу вмешательство дает эффект худого лица, в дальнейшем внешний вид может лишь ухудшиться. На месте комков в период старения образуются пустоты, а морщины становятся более ярко выраженными.

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Также лучше отказаться от создания так называемого «блогерского носа». Такой вид ринопластики делает нос узким, коротким и вздернутым. Однако подобное изменение пойдет далеко не всем. По словам Гогиберидзе, «блогерский нос» будет смотреться комично, например, на лице девушки с кавказской внешностью.

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