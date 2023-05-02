Здоровье 02 мая 2023, 23:24 Врач Гогиберидзе назвал опасные последствия операции по уменьшению талии Врач Гогиберидзе заявил, что операция уменьшения талии может привести к опущению органов

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Многие женщины в попытке достичь идеальной талии обращаются к операции по удалению ребер. Однако ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе подчеркнул, что подобное вмешательство может стать причиной серьезных последствий. Об этом сообщили «Дни.ру».

Специалист отметил, что после операции существует риск опущения внутренних органов. Кроме того, они могут получить травмы, так как ребра выполняют функцию защиты ребер.

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Если же вы решились на операцию, нужно быть готовым к продолжительному и дискомфортному восстановительному периоду. Также важно заранее начать носить специальное компрессионное белье, которое изменит местоположение органов и сформирует правильный способ дыхания.