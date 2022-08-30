Врач Гофман: сбалансированное питание необходимо для восстановления иммунитета

Врач-невролог, педиатр и врач превентивной медицины Ольга Гофман в беседе с изданием Lenta.ru сообщила, что укрепить иммунитет в домашних условиях можно с помощью сбалансированного и правильного питания.

Восстановить ослабленный организм после болезни, по словам медика, можно полноценным питанием, содержащим белки, жиры и углеводы в правильных пропорциях: 30, 30 и 40% соответственно, написало РИА ФАН.

«В восстановительный рацион можно вводить питательные смеси на основе молочного белка или молочной сыворотки. Они продаются в продуктовых магазинах и аптеках. Они особенно полезны детей и взрослых с недостатком веса», — отметила медик.

Гофман добавила, что окончательно оправиться после болезни помогут различные зеленые порошки в виде проростков пшеницы витграсс, а также такие пчелопродукты как перга, пыльца и маточное молочко.

Позаботиться о здоровье кишечника помогут пробиотики и пищевые волокна, резюмировала врач.