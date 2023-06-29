Здоровье 29 июня 2023, 19:59 Врач Гоев рассказал, что делать при обгорании кожи на солнце Врач Гоев посоветовал использовать пантелон при обгорании кожи на солнце

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При обгорании кожи на солнце стоит использовать пантенол. Такой информацией поделился кандидат медицинских наук, преподаватель медицинского факультета Государственного педагогического университета, хирург Александр Гоев. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, любой загар является ожогом. Во время пребывания на солнце тело испытывает стресс и вырабатывает пигмент.

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Однако если ожог стал слишком сильным, стоит использовать пантенол. Такое средство обладает противоожоговым действием, ускоряет регенерацию кожи, уменьшает боль, оказывает противовоспалительное действие. А вот от народных методов лучше отказаться, написал «ФедералПресс».