Здоровье 28 июня 2023, 17:44 Врач Глушко: людям с нарушениями углеводного обмена не стоит есть кашу по утрам

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Людям с нарушениями углеводного обмена не рекомендуется выбирать каши в качестве первого приема пищи. Об этом сообщила врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Ольга Глушко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, пациентам с инсулинорезистентностью, избыточным весом и сахарным диабетом следует воздержаться от употребления каши быстрого приготовления по утрам.

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Врач отметила, что в качестве завтрака людям с нарушениями углеводного обмена стоит выбирать блюда с достаточным содержанием клетчатки и белка, сообщил сайт kp.ru.