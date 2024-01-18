18 января 2024, 17:28
Врач Глушакова посоветовала перед окунанием в прорубь сделать разминку
Перед окунанием в ледяную прорубь любителям крещенских купаний стоит сделать разминку и немного разогреться. Об этом сообщила врач Алена Глушакова в беседе с Life.
По словам специалиста, также заранее следует провести постепенное закаливание организма. Так, по утрам можно принимать контрастный душ или обтирать тело полотенцем, смоченным в холодной воде. За два часа до купания рекомендуется плотно поесть.
Реклама
Врач напомнила, что употреблять спиртное перед окунанием в прорубь строго запрещено, поскольку алкоголь увеличивает теплоотдачу организма.
Врачи
Алкоголь
Реклама
Реклама