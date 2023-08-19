Здоровье 19 августа 2023, 01:23 Врач Глогауэр: полоскание зубов поможет выявить ранние признаки болезней сердца

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Канадские ученые из Университета Маунт-Ройал и Макмастерского университета нашли способ выявить сердечно-сосудистые заболевания с помощью полоскания рта. Об этом сообщил «Ридус».

Специалисты попросили респондентов прополоскать рот водой и солевым раствором, который после собрали для анализов.

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Выяснилось, что при появлении в слюне кровяных клеток-лейкоцитов свидетельствует о вероятных проблемах с сердцем и плохом состоянии артерий.

«Простой тест с полоскания рта можно использовать при ежегодном осмотре у семейного врача или стоматолога. Он является хорошим инструментом для измерения воспаления полости рта и может применяться в любой клинике», — отметил соавтор исследования доктор Майкл Глогауэр.