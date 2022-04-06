Врач Гизингер рассказала, какие анализы стоит сдать, чтобы выявить уровень стресса

Стресс способен крайне негативно сказаться на здоровье человека. Доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер рассказала, какие анализы необходимо сдать, чтобы определить повышенный уровень стресса. Об этом сообщили «Известия».

Специалист посоветовал в первую очередь проверить показатели гормонов, витаминов и микроэлементов. При этом гормон стерсса кортизол способен помогать в напряженных ситуациях. Благодаря нему стимулируется работа сердца и головного мозга.

«Если концентрация гормона кортизола превышает допустимые значения, то уменьшается выработка гормонов сна, могут страдать сердце, почки, печень и надпочечники, сужаться сосуды и повышаться кровеносное давление. Еще одно возможное проявление избытка кортизола — чувство тревоги и одиночества», — пояснил медик.

Кроме того, стоит проверить количество серотонина, который отвечает за уровень счастья. Он влияет на эмоциональные реакции, работу репродуктивных органов, регуляцию эндокринной функции, памяти и сна.