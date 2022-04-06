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    06 апреля 2022, 14:50

    Врач Гизингер рассказала, какие анализы стоит сдать, чтобы выявить уровень стресса

    Арина Бобкова

    Стресс способен крайне негативно сказаться на здоровье человека. Доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер рассказала, какие анализы необходимо сдать, чтобы определить повышенный уровень стресса. Об этом сообщили «Известия».

    Врач Гизингер рассказала, какие анализы стоит сдать, чтобы выявить уровень стресса

    Специалист посоветовал в первую очередь проверить показатели гормонов, витаминов и микроэлементов. При этом гормон стерсса кортизол способен помогать в напряженных ситуациях. Благодаря нему стимулируется работа сердца и головного мозга.

    «Если концентрация гормона кортизола превышает допустимые значения, то уменьшается выработка гормонов сна, могут страдать сердце, почки, печень и надпочечники, сужаться сосуды и повышаться кровеносное давление. Еще одно возможное проявление избытка кортизола — чувство тревоги и одиночества», — пояснил медик.

    Кроме того, стоит проверить количество серотонина, который отвечает за уровень счастья. Он влияет на эмоциональные реакции, работу репродуктивных органов, регуляцию эндокринной функции, памяти и сна.