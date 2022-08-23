Врач Гизингер объяснила связь между стрессом и нарушением пищевого поведения

Некоторые люди справляются со стрессом при помощи еды. Врач Оксана Гизингер рассказала RT, как это работает и почему нарушения пищевого поведения опасны.

По данным сайта utro.ru, все дело в гормонах. При кратковременном стрессе вырабатывается адреналин, который подавляет аппетит. В результате человек может даже похудеть. Но если стресс становится хроническим, то повышается уровень кортизола. Он, наоборот, усиливает тягу к еде.

«Это вызывает постоянное „заедание“ стресса. Выделение кортизола при постоянном стрессе — это биологическая причина переедания. Есть также психологические причины, когда недостаточно эмоциональной поддержки со стороны окружающих или отсутствуют навыки самоподдержки», — рассказала Гизингер.

Врач уточнила, что в таких случаях люди часто выбирают вредную пищу, например, фастфуд или сладости. Естественно, это негативно сказывается на здоровье в целом и ускоряет набор лишнего веса. Поэтому стоит избегать перееданий на нервной почве. Если самостоятельно побороть себя не получается, нужно обратиться за помощью к специалисту, заключила эксперт.