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    03 февраля 2022, 20:46

    Врач Гинзбург рекомендовал есть жирный творог для здоровья сердца

    Дарья Морозова

    Врач Михаил Гинзбург рассказал, что жирный творог полезен для сердца. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

    По данным РИА ФАН, в молочных продуктах содержится много метионина — аминокислоты, которая полезна для сосудов. При этом в твороге жирностью выше 5% много витаминов.

    «В молочном жире в небольшом количестве содержится пентадециловая кислота, чем ее больше в крови, тем меньше индекс массы тела и выше содержание хорошего холестерина», — рассказал Гинзбург.