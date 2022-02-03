Врач Гинзбург рекомендовал есть жирный творог для здоровья сердца

Врач Михаил Гинзбург рассказал, что жирный творог полезен для сердца. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

По данным РИА ФАН, в молочных продуктах содержится много метионина — аминокислоты, которая полезна для сосудов. При этом в твороге жирностью выше 5% много витаминов.

«В молочном жире в небольшом количестве содержится пентадециловая кислота, чем ее больше в крови, тем меньше индекс массы тела и выше содержание хорошего холестерина», — рассказал Гинзбург.