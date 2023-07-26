26 июля 2023, 16:46
Врач Гинзбург рассказал о самой полезной ягоде
Врач Гинзбург посоветовал добавить в свой рацион чернику
Черника является очень полезной ягодой. Ее необходимо добавить в свой рацион. Такой информацией поделился врач-диетолог Михаил Гинзбург. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам медика, в чернике содержится мало калорий. Кроме того, в ней содержится большое количество полезных веществ, которые благоприятно сказываются на состоянии здоровья. Также она способна улучшать зрение. Ежедневно стоит съедать до 100 граммов этой ягоды, написали «Дни.ру».
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