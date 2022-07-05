Врач Гинзбург рассказал о полезных свойствах дыни

С наступлением лета многие люди начинают употреблять дыню и арбуз. Такие продукты содержат большое количество сахара, из-за чего диетологи советуют воздержаться от их употребления. Однако врач Михаил Гинзбург заявил, что употребление арбуза и дыни неспособно негативным образом сказаться на фигуре. Об этом сообщила «Газета.ru».

Медик пояснил, что сладкий вкус дыня приобретает не из-за глюкозы или фруктозы, а из-за молекул сахарного спирта эритриты. Такие вещества обладают сладким вкусом, однако не имеют аналогичных глюкозе или фруктозе свойств.

«Приторная дыня не так вредна, как например, приторный чай, эритриты питают симбиотные бактерии организма», — пояснил специалист.

При этом Гинзбург рассказал, что в составе дыни содержится большое количество флавоноида, антиоксидантов, а также витамина C. Ежедневно человеку можно употреблять до 300 граммов мякоти дыни.

По словам специалиста, во время покупки этого продукта стоит обратить внимание на внешний вид и аромат, передало utro.ru.