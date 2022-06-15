Врач Гинзбург рассказал, какие продукты стоит употреблять летом

Летом многие люди значительно сокращают количество пищи. Неудивительно, ведь из-за жары есть совсем не хочется. Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что благодаря такому состоянию можно убрать лишний вес. Об этом сообщило URA.ru.

Специалист подчеркнул, что для похудения летом важно употреблять правильную пищу. Медик пояснил, что во время употребления еды у человека может повышаться температура. Таким образом организм понимает, что стоит перестать есть. Когда температура воздуха повышается, подобные сигналы тело может подавать мозгу даже без употребления пищи.

«Нужно отдавать предпочтение легким продуктам — фруктам, овощам, кисломолочным напиткам, хлопьям, ягодам», — рассказал специалист.

Кроме того, в рацион можно добавить рыбу.

Также, по словам медика, не стоит полностью отказываться от пищи в летний период. Гораздо разумнее будет сократить количество порций и общий объем еды. Данный метод поможет быстро и эффективно побороть лишние килограммы, передало utro.ru.