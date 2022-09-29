Врач Гинзбург посоветовал людям с диабетом не есть картофель | 360°

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Врач Гинзбург посоветовал людям с диабетом не есть картофель

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Людям, которые страдают от диабета первого и второго типа, стоит отказаться от ежедневного употребления картофеля. Таким мнением поделился врач-диетолог Михаил Гинзбург. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам медика, в картошке содержится большое количество быстрых углеводов. Кроме того, данный продукт обладает высоким гликемическим индексом. Для усвоения этого продукта требуется большое количество инсулина, который отсутствует у людей с диабетом, передала Pravda.Ru.

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«У диабетиков второго типа уровень сахара в крови после употребления картошки резко повышается», — отметил медик.

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