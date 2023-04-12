Здоровье 12 апреля 2023, 11:11 Врач Гинзбург: кофе лучше всего пить в утренние часы Unsplash

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Кофе поможет организму проснуться, настроиться на рабочий лад и зарядит человека необходимой энергией в том случае, если его употреблять в утренние часы. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, лучше всего воздерживаться от употребления кофе после двух часов дня. Это объясняется большим содержанием кофеина в напитке, который снижает способность человека уснуть и слишком возбуждает центральную нервную систему, поэтому кофе рекомендуется пить в утренние часы.

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Также врач отметил, что пить кофейный напиток на голодный желудок можно только тем людям, которые не страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, от кофе следует полностью отказаться при обострении язвы.