Врач Гинзбург рассказал, какие продукты нужно включить в рацион весной

Весной крайне важно насытить свой организм витаминами и полезными веществами. Сделать это можно с помощью определенной еды. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты включить в рацион, чтобы укрепить иммунитет и улучшить состояние здоровья. Об этом сообщили Nation News.

Специалист посоветовал еженедельно съедать по три порции морской рыбы. Кроме того, по его словам, стоит выпивать по две порции кисломолочных напитков в день. Также на ежедневной основе необходимо съедать как минимум пять порций овощей, фруктов, ягод и зелени. Крупы и грубый хлеб являются важным источником энергии и также важны для организма. Из каш стоит выбрать гречку или овсянку.

Весной медик посоветовал отказаться от употребления сахара. Гинзбург посоветовал помимо этого исключить продукты, в состав которых он входит.

«Не стоит также есть красное мясо, особенно сосиски и сардельки. Не стоит есть продукты с маргарином или с трансжирами: булочки, выпечка, чипсы и так далее», — пояснил специалист.