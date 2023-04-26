Здоровье 26 апреля 2023, 12:44 Врач Гиниятов назвал подвижный образ жизни лучшей профилактикой артрита

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Регулярная физическая активность и подвижный образ жизни являются главной профилактикой болезней суставов. Об этом сообщил ведущий травматолог-ортопед Анвар Гиниятов «Газете.ru».

По словам специалиста, для поддержания здоровья суставов необходима синовиальная жидкость, которая вырабатывается только в процессе движения. При сокращении «смазочного материала» хрящевая ткань со временем стирается, из-за чего возрастают риски развития артрита.

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Как сообщил сайт kp.ru, для профилактики воспалительных процессов в суставах будет достаточно зарядки и прогулки на свежем воздухе.