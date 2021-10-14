Гинеколог назвал наиболее полезные для женского здоровья продукты

Некоторые продукты могут быть крайне полезны для женского здоровья. При этом потребность мужчин в них значительно ниже. Врач-гинеколог Нигматуллина рассказала, какие продукты помогают сохранить женскую молодость, передало информационное агентство «Кулик».

Врач посоветовала женщинам употреблять в пищу морепродукты. Все дело в том, что они содержат в себе большое количество йода. Многие женщины испытывают дефицит этого вещества, передало РИА ФАН.

Кроме того, крайне полезным может быть употребление сливочного масла, яиц, печени, моркови, зелени, листов салата, красного перца, квашенной капусты, цитрусов и шиповника.

«Кроме того, витамин Е, содержащийся в оливковом масле, поддерживает нормальную функцию половых гормонов», — отметила эксперт.

Ранее специалисты рассказали, как победить жир на животе. Сделать это можно с помощью нормализации режима сна, а также отказа от сладкой газировки и жестких диет.