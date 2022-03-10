Врач-гинеколог Ковалева рассказала, чем опасен вирус папилломы человека

Акушер-гинеколог детской клиники «РЖД-Медицина» Надежда Ковалева рассказала, чем опасен вирус папилломы человека (ВПЧ) и какие смертельные болезни он может вызывать, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, ВПЧ поражает генитальную область. На данный момент специалистам известно о существование более 200 его видов, 14 из которых могут вызывать онкологические заболевания. Причем передается данный вирус преимущественно половым путем.

«У некоторых людей ВПЧ может сохраняться в организме на протяжении многих лет и приводить к злокачественным изменениям клеток некоторых органов», — сообщила гинеколог.

Вирусы папилломы человека могут быть высокого и низкого онкогенного риска. Первый тип провоцирует рак шейки матки, рак анального канала, вульвы и влагалища, полового члена, орофарингеальный рак, а также раковые заболевания головы и шеи.

При втором типе могут возникать аногенитальные бородавки как у мужчин, так и у женщин, а также рак влагалища.