Здоровье 13 апреля 2023, 16:14 Врач Гильман рассказала, как справиться с запором Врач Гильман посоветовала добавить в рацион больше клетчатки, чтобы справиться с запором

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Добавление в рацион клетчатки и жидкости поможет справиться с запором. Такой информацией поделись руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, в день необходимо употреблять порядка 30 граммов клетчатки. Важно увеличивать ее постепенно. Кроме того, не стоит забывать о том, чтобы пить воду.

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Также побороть запор можно увеличением активности. Активность помогает улучшать работу пищеварительной системы. Гильман посоветовала двигаться каждые 60 минут.