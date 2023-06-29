29 июня 2023, 19:26
Врач-гигиенист Репешов: купание в непроверенных водоемах чревато возникновением инфекций
При купании в водоемах, несоответствующих санитарным нормам, повышаются риски возникновения различных инфекций. Об этом сообщил врач-гигиенист Сергей Репешов сайту Brif.
По словам специалиста, в водоем, который находится в черте промышленных производств и различных ферм, могут сбрасываться канализационные стоки и вредные отходы. Все это способствует размножению разнообразной кишечной микрофлоры.
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Как сообщил сайт spb.mk.ru,именно она попадает с водой в желудочно-кишечный тракт и провоцирует серьезные кишечные инфекции.
Врачи
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