Здоровье 06 февраля 2024, 17:29 Врач Герман: раствор хлоргексидина снизит вероятность заражения инфекциями после незащищенного полового акта

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Использование раствора хлоргексидина снизит вероятность заражения инфекциями, передаваемыми половым путем после незащищенного акта. Об этом сообщила врач-гинеколог Наталья Герман в беседе с News.ru.

По словам специалиста, партнерам необходимо принять меры безопасности в ближайшие два часа. Помимо хлоргексидина можно использовать мирамистин или же водный раствор с мылом.

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Герман также напомнила, что в первые сутки после незащищенного полового контакта партнерам следует обратиться к врачам.