Врач-гериатр Конев заявил, что болезнь Альцгеймера может перейти по наследству

Профессор кафедры поликлинической терапии, врач-гериатр Юрий Конев объяснил, каким образом человек может заполучить болезнь Альцгеймера, и связана ли она с полом. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Хронические заболевания не являются факторами риска — во всяком случае официально. С определенной достоверностью можно предположить только по наследственным факторам. Если в вашем роду были больные Альцгеймером, то шансы есть, причем такие: если болезнь была у мужчин и вы — мужчина, то риски высокие», — сообщил он.

Конев также отметил, что в случае, если в семье болезнью Альцгеймера страдали мужчины, то у женщины меньше шансов заболеть ей.

Любой человек будет больше подвержен такому заболеванию, если болезнь была именно у родителей, заключил гериатр.