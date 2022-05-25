Врач-гериатр Конев рассказал, какой срок жизни у человека с болезнью Альцгеймера

Профессор кафедры поликлинической терапии, врач-гериатр Юрий Конев заявил, что человек, который столкнулся с болезнью Альцгеймера, фактически получил приговор. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Он отметил, что с таким диагнозом живут не более двух с половиной лет.

«Два–два с половиной года. Это практически гарантированный приговор», — сказал гериатр.

Конев привел в пример 40-го президента США Рональда Рейгана, которому поставили этот диагноз.

«Его, конечно, хорошо лечили, но пускать во внешний мир не представлялось возможным, он уже себя не контролировал. Мы сейчас следим за Байденом — вот вам наглядный пример. А Леонид Брежнев — мы все видели, как у него развивалась болезнь», — резюмировал специалист.