Здоровье 12 декабря 2022, 17:00 Врач Гергесова рассказала, от какого блюда на Новый год лучше отказаться Врач Гергесова назвала салат «Оливье» самым опасным новогодним блюдом

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Салат «Оливье» является традиционным блюдом любого новогоднего застолья. Однако он способен нанести вред здоровью. Таким мнением поделилась врач высшей категории, к. м. н., медицинский консультант онлайн-лаборатории Екатерина Гергесова. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист пояснила, что блюдо наносит удар по печени, почкам и ЖКТ. Особенно опасным в его составе является майонез, так как в нем содержится большое количество жиров и консервантов. Картошка, которая также идет в салат, имеет в своем составе много углеводов и крахмала. Эти вещества не только вредят фигуре, но и, в комбинации с майонезом, наносят удар по органам.

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«Если уж вы задумали угостить родных и близких этим блюдом, то лучше все-таки отварить для него мясо, майонез сделать дома, а картофель свести к минимуму», — пояснила медик.

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