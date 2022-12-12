12 декабря 2022, 17:00
Врач Гергесова рассказала, от какого блюда на Новый год лучше отказаться
Врач Гергесова назвала салат «Оливье» самым опасным новогодним блюдом
Салат «Оливье» является традиционным блюдом любого новогоднего застолья. Однако он способен нанести вред здоровью. Таким мнением поделилась врач высшей категории, к. м. н., медицинский консультант онлайн-лаборатории Екатерина Гергесова. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».
Специалист пояснила, что блюдо наносит удар по печени, почкам и ЖКТ. Особенно опасным в его составе является майонез, так как в нем содержится большое количество жиров и консервантов. Картошка, которая также идет в салат, имеет в своем составе много углеводов и крахмала. Эти вещества не только вредят фигуре, но и, в комбинации с майонезом, наносят удар по органам.
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«Если уж вы задумали угостить родных и близких этим блюдом, то лучше все-таки отварить для него мясо, майонез сделать дома, а картофель свести к минимуму», — пояснила медик.
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